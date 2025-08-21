نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في حفل تخرجها.. لينا صوفيا تلقي بكلمة مؤثرة عن والديها في 220 يوم في المقال التالي

أثناء حفل تخرجها، تقرر بهية (لينا صوفيا) الاستغناء عن الكلمة التي حضرتها مسبقًا وكتبتها بمساعدة والدها لكونه كاتبًا محترفًا، مفضلة التحدث بتلقائية من قلبها، لتفاجئ الجميع بكلمة مؤثرة عن تأثير والديها (صبا مبارك وكريم فهمي) في حياتها، وذلك ضمن أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل 220 يوم الذي يُعرض على قنوات إم بي سي بالتوازي مع منصة شاهد ضمن قائمة الأكثر مشاهدة.

وفي كلمتها التي ألقتها بصوت تخنقه الدموع قالت بهية "الناس دايما بتقول إن الأهالي عايزة ولادها تطلع نسخة منها أو نسخة أحسن، بس أظن في حالتي دي مستحيل علشان مافيش نسخة أحسن من كده" مشيرة إلى والديها.

تستطرد بهية موضحة كيف أثر أحمد ومريم في حياتها، فقد علمها والدها أن الخوف لا يمنع الموت لكنه يمنع الحياة، بينما عملتها أمها ألا تتوقف عن الحب والعطاء حتى وإن انكسر قلبها فلا تجعل الألم يمنعها عن ذلك.

ثم تختم كلمتها بشكرها لهم على الثقة التي يمنحونها إياها دائمًا، فتقول "شكرًا على النظرة اللي أنا شايفاها في عينيكوا دولقت، وإن إنتوا دايما محسسني إني أقدر أعمل اي حاجة".

220 يوم عمل درامي مشحون بالعاطفة والتوتر، تحت قيادة المخرج كريم العدل، وتأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وبطولة صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا وميرا دياب.