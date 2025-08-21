نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل الفشني يكشف عن أسرار في حياته الشخصية مع إبراهيم فايق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المطرب وائل الفشني عن أسرار في حياته الشخصية منذ الطفولة، مؤكدًا أن دراسته وحبه للقرآن كانا سبب تفوقه في مواد اللغة العربية والدين والتاريخ، ولكنه مغرم بالفن، وذلك في تصريحات خلال بودكاست فايق ورايق.

وقال الفشني: "في الدراسة كنت بحب العربي والدين والتاريخ بس، وكنت شاطر فيهم بسبب القرآن، لكن للأسف محفظتش القرآن كله، وجدي كان بيحفّظني وقالي أنا كنت بجهزك علشان تبقى من الأئمة وتكمل الحكاية، لكن أنا كنت حابب الفن والمزيكا".

وأردف: "الفن الحلو المحترم اللي بيرتقي بالذوق حلال، والمدح لسيدنا النبي أنا بحبه والناس عارفة ده كويس، علشان كده بقيت شبه مولانا الشيخ الكحلاوي.. الناس قابلين مني الكلمة الحلوة في الحب وفي الدراما، وقابلين إني أمدح في سيدنا النبي، واللي بيعمل ده هو وائل الفشني".



وتابع: "اتقال عليا الطفل المعجزة لفترة طويلة، وكنت هغني قدام المحافظ.. جدي ماكنش يعرف إني مطرب وصوتي حلو، لكن عم فاروق الفراش في المدرسة هو اللي اكتشفني، وأصر إنه يكلّم جدي علشان يقنعه، يومها أدوني شهادة استثمار بـ10 جنيه واتشهرت في البلد".