جودة حياة.. الثقافة تقدم أنشطة توعوية وفنية لتعزيز الوعي في المناطق الجديدة الآمنة

القاهرة - محمد ابراهيم - نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، في إطار مشروع "جودة حياة" الذي تقدمه وزارة الثقافة بالمناطق الجديدة الآمنة، بهدف ترسيخ قيم التنوير وتعزيز الوعي المجتمعي بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وإتاحة الأنشطة التثقيفية والإبداعية لجميع الفئات العمرية.

ففي المركز الثقافي بحدائق أكتوبر، عُقدت محاضرة ألقتها الباحثة أمل جبريل حول أضرار الانسياق وراء الشائعات، استعرضت خلالها انعكاساتها السلبية على الفرد والمجتمع، مؤكدة أهمية التحقق من المعلومات قبل تداولها. أعقب ذلك تنفيذ الحصة الدورية لبرنامج محو الأمية، الذي يسعى إلى نشر الوعي وتعزيز فرص التعليم.

كما استضاف المركز محاضرة توعوية للدكتور محمد مصطفى، مستشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تحدث خلالها عن مخاطر الاستخدام الخاطئ والمفرط للأدوية والمسكنات والمخدرات، وما تسببه من اعتماد جسدي ونفسي يقود إلى الإدمان، مع التأكيد على ضرورة التوعية المجتمعية بخطورة هذه الممارسات.

أما في مكتبة مصر الجديدة العامة بالأسمرات، فقد أُقيم حوار مفتوح بعنوان "تنمية الذات" قدمته سهام إسماعيل، تناولت فيه سبل بناء شخصية الطفل، وتنمية وعيه بذاته وقدراته الإبداعية والابتكارية، بجانب مناقشة أساليب تطوير الذات من خلال التعليم والتثقيف المستمر، وتعزيز الثقة بالنفس وتنمية المهارات الاجتماعية وتشكيل الهوية الفردية.

وفي روضة السيدة زينب، نفذ فنانو قصر ثقافة 25 يناير مجموعة من الفعاليات المتنوعة، تضمنت مسابقة دينية بعنوان "براعم الإيمان" قدمتها ريهام نبيل، شملت أسئلة للأطفال حول أطول سورة في القرآن الكريم، وعدد الأنبياء وأركان الإيمان والإسلام. كما أقيمت ورش فنية متعددة، منها ورشة لعمل لوحات احتفالية بالمولد النبوي نفذتها مريم حسن، وورشة لتصميم أشكال فنية بورق الفوم نفذتها فاطمة شعبان، وورشة تلوين شخصيات كرتونية نفذتها وفاء أبو الفضل، إلى جانب ورشة للرسم على الوجوه قدمتها ناريمان نبيل.

وفي إطار أنشطة الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي، نظمت محاضرة بعنوان "التمكين الإلكتروني للمرأة" قدمتها الدكتورة أميرة عبد السميع، أوضحت خلالها مفهوم التمكين وأهمية إتاحة فرص متكافئة للمرأة للمشاركة في مختلف مناحي الحياة، خاصة في ظل القوانين الداعمة لحقوقها. كما تطرقت إلى أهمية التمكين التكنولوجي للنساء، وإتقان استخدام الوسائط الرقمية من خلال المبادرات الوطنية، بما يتيح لهن إقامة مشروعات إلكترونية توفر فرص عمل جديدة وتعزز الابتكار والإبداع.

وفي السياق ذاته، واصلت المدربة شيرين عفيفي ورشة المكرمية، التي يتعلم خلالها المتدربون استخدام الحبال لصناعة العقد الحلزونية والمربعة وتثبيتها، وصولا إلى إنتاج قطع فنية بسيطة مستوحاة من أفكارهم الإبداعية.

نفذت الفعاليات ضمن المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة "جودة حياة"، بإشراف د. جيهان حسن، وضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وفي إطار جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لبناء مجتمع أكثر وعيًا وإيجابية، قائم على المعرفة والإبداع والانتماء الوطني.