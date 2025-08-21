قصور الثقافة تواصل برنامج تنمية المهارات الرقمية للأطفال بروض الفرج

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات برنامج "مبتكر المستقبل"، بنادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة روض الفرج، ضمن أنشطة وزارة الثقافة الهادفة إلى تعزيز الإبداع لدى الأطفال وتنمية مهاراتهم في مجال الإنتاج الرقمي.

وشهد اللقاء الثاني للبرنامج التدريبي جلسة تعريفية حول أنواع المحتوى الرقمي على المواقع الإلكترونية وطرق توظيفه بفعالية، قدمتها المهندسة نسرين محمود من الإدارة العامة للجرافيك، والمهندسة فاطمة علي عبد العظيم من الإدارة العامة للنشر الإلكتروني.

وتناول اللقاء عدة محاور أبرزها استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفكار الإبداعية وكتابة المحتوى، تصميم الشعارات والبطاقات التعريفية باحترافية، إنتاج الفيديوهات التسويقية واستخدام مواقع تحريك الصور لتقديم محتوى مرئي جذاب، بالإضافة إلى التعريف باستراتيجيات التسويق الإلكتروني بدءا من تحديد الأهداف، مرورا باختيار المنصات والجمهور المستهدف، وصولا إلى وضع خطط التسعير والترويج، مع مناقشة أبرز التحديات في هذا المجال.

واختتم اللقاء بتدريب عملي على تصميم الشعارات والبطاقات الشخصية باستخدام بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأبدى الأطفال تفاعلا كبيرا لاستخدام التطبيقات الحديثة في مجال تصميم المحتوى.

فعاليات برنامج "مبتكر المستقبل" تنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية، والإدارات العامة التابعة النشر الإلكتروني ونوادي التكنولوجيا والجرافيك، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ممثلة في الإدارة العامة لثقافة الطفل، ويستمر على مدار شهرين، بواقع جلسة تدريبية كل أسبوع.

ويشمل البرنامج تدريب الأطفال على أساسيات البرمجة بلغة مبسطة، وصناعة المحتوى الرقمي بأسلوب إبداعي، وتنمية التفكير النقدي وحل المشكلات، إلى جانب تطوير مهارات العمل الجماعي والابتكار من خلال مشاريع تفاعلية وبما يتواكب مع متطلبات العصر.