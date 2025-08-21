نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كندة ابنة الفنان كريم محمود عبدالعزيز توجه رسالة حب لوالدتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت حلقة برنامج هي وبس الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني على قناة dmc، لحظة مميزة جمعت الفنان كريم محمود عبد العزيز وابنته وزوجته، حيث ظهرت الأخيرة كضيفة في البرنامج لتكشف عن تفاصيل مشروعها الجديد في عالم تصميم الأزياء، بينما حرص كريم على مؤازرتها من خلال مداخلة هاتفية حملت رسائل دعم وحب علني أمام الجمهور.

ووجهت كندة ابنة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، رسالة مليئة بالمحبة لوالدتها لـ آن الرفاعي: “تصميمات ماما حلوة أوي.. وأنا فخورة بيها”.



وقال كريم في مداخلته: زمان مكنتش مدرك أهمية إن الست تشتغل، بس مع الوقت بقيت حابب فكرة إن مراتي يبقى ليها شغلها الخاص. وأحب جدًا إنها تشتغل على أزياء مسلسلي الجديد.. بحبك وأتمنى مشروعك يكسر الدنيا.

ويُذكر أن كريم محمود عبد العزيز اعتاد على مشاركة جمهوره لحظات من حياته العائلية، إلا أن هذه المداخلة جاءت مختلفة، إذ سلطت الضوء على دعمه المستمر لزوجته وتشجيعه لها في خطوتها الأولى بمجال الأزياء، ما اعتبره الكثيرون رسالة مهمة بعد الشائعات التي طالتهما مؤخرًا.



برنامج "هي وبس" هو برنامج حواري اجتماعي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني، ويعرض على شاشة قناة DMC، يومي الثلاثاء والسبت في تمام الساعة 11 مساء، ويركز البرنامج على مناقشة قضايا المرأة والأسرة والمجتمع، ويسلط الضوء على مشكلات واقعية تمس حياة النساء، كما يستضيف خبراء ومتخصصين لتقديم الدعم والمشورة للضيوف والمشاهدين