كريم محمود عبد العزيز لزوجته: بحبك وأتمنى مشروعك يكسر الدنيا

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان كريم محمود عبد العزيز رسالة رومانسية لزوجته في حلقة برنامج “هي وبس” الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني على قناة dmc، عندما حلت زوجته كضيفة في البرنامج لتكشف عن تفاصيل مشروعها الجديد في عالم تصميم الأزياء.

رسالة كريم محمود عبد العزيز لزوجته

وقال كريم محمود عبد العزيز في مداخلة هاتفية له: “زمان مكنتش مدرك أهمية إن الست تشتغل، بس مع الوقت بقيت حابب فكرة إن مراتي يبقى ليها شغلها الخاص، وأحب جدًا إنها تشتغل على أزياء مسلسلي الجديد، بحبك وأتمنى مشروعك يكسر الدنيا”.

تفاصيل برنامج “هي وبس”

برنامج "هي وبس" هو برنامج حواري اجتماعي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني، ويعرض على شاشة قناة DMC، يومي الثلاثاء والسبت في تمام الساعة 11 مساء، ويركز البرنامج على مناقشة قضايا المرأة والأسرة والمجتمع، ويسلط الضوء على مشكلات واقعية تمس حياة النساء، كما يستضيف خبراء ومتخصصين لتقديم الدعم والمشورة للضيوف والمشاهدين