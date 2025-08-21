نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "في كيميا بينا".. أحمد سعد يعلق على ظهوره مع ياسمين عبدالعزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد سعد عن تعاونه المنتظر مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد ظهورهما مؤخرًا في فيديو طريف لهما، خلال لقاء تلفزيوني له.

تصريحات أحمد سعد



وقال أحمد سعد: "مش هقدر أقول بنعمل إيه جديد لأن مش في إيدي إني أعلن، دي حاجة مشتركة بين ناس كتير، بس فيه كيميا بيني وبينها جميلة، وهي إنسانة لذيذة وأنا بحبها على المستوى الشخصي والفني، وإن شاء الله يكون بينا حاجة حلوة جدًا".

آخر أغاني أحمد سعد

سبق، أطلق النجم أحمد سعد، أحدث أغنياته بعنوان "اتك اتك" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الرقمية، الأغنية ضمن أغاني ألبومه الجديد وهي من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، فيما جاء التوزيع الموسيقي لـ أحمد طارق يحيى، وفلسطيني، والهندسة الصوتية من خلال الميكس لـ هاني محروس والماستر لـ مازن مراد.