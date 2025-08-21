نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لما أبطل أغني هشتغل مأذون" تامر حسني يمازح جمهوره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان تامر حسني جمهوره، مقطع فيديو صغير ممازحًا محبيه، عندما شهد على عرض طلب أحد معجبينه الزواج من حبيبته، لافتًا إلى أنه سوف يعمل مأذونًا بالمستقبل.

ونشر تامر حسني مقطع فيديو عبر ستوري حسابه بموقع انستجرام، لـ شاب من معجبيه يتقدم ويعرض الزواج على حبيبته، في مشهد رومانسي، ثم غنى لهما تامر حسني عازفًا على الجيتار، وعلق على الستوري قائلًا: أعتقد لما أبطل أغني هشتغل مأذون.

أحداث فيلم "ريستارت"

تدور أحداث “ريستارت” حول “محمد”، فني هواتف بسيط يحلم بالزواج من “عفاف”، من شخصية مؤثرة على مواقع التواصل، لكن ضيق الحال يدفعهما لتجربة طريق الشهرة عبر الإنترنت، بدعم من عائلتهما الكوميدية وبتدخل وكيل رقمي غامض يُدعى “الجوكر”، يحققان شهرة مفاجئة، لكن سرعان ما تختبر العائلة ثمن النجاح عندما تبدأ القيم في التلاشي أمام الأضواء والمال.

طاقم عمل فيلم "ريستارت"

يشارك في الفيلم إلى جانب تامر حسني كل من هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، وأحمد حسام ميدو. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.