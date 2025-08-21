نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. علي رؤوف يرتجل أغنية لـ "الستات ما يعرفوش يكدبوا".. ويغني "يلا يا أصحاب" بصحبة المذيعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



استضاف برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلاميات مني عبد الغني ومها بهنسي، الفنان علي رؤوف، بعد تصدره التريند بأغنية " أنا بشحت بالجيتار"، وخلال الفقرة أكد أنه كان لديه فرقة "بارود تي ام" وكانت تقوم علي تحويل الاغاني الاجنبية لاغاني مصرية بشكل كوميدي ولاقت قبول شديد من الجمهور.

كما أوضح أنه قام بتلحين وكتابة عدد من الاغاني لصديقه ورفيق دربه على الحسيني، وقام بغناء إحدى الأغنيات خلال الفقرة وهي أغنية "مش نصيبي".

وكشف: "أغلب وقتي بقضيه في الاستوديو في التليحين والتأليف وأعمال الدوبلاج، والأهم لدى هو الدراسة، وقمت بدراسة تأثير النغمات علي العقل الباطن والمشاعر كالحزن والفرح والتوتر والسعادة.

ثم قام بغناء اغنية " يلا ياأصحاب" بصحبة المذيعات مني عبد الغني ومها بهنسي، كما غنى اغنية ارتجالية للبرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا...حلوين حلاوة الدنيا..مينفعش نستغني عنهم يوم".



وأنهى الفقرة بأغنية "يابيوت السويس يابيوتنا.. استشهد تحت وتعيشي إنتي".



