على رؤوف: تريند "أنا بشحت بالجيتار" ارتجالي وده توفيق من ربنا

القاهرة - محمد ابراهيم -



حل الفنان على رؤوف ضيفًا على برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" والمذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلاميات منى عبد الغني ومها بهنسي، وذلك بعد تصدره التريند بالفيديو العفوي الشهير: "أنا بشحت بالجيتار".

وأثار فيديو بسيط لعلي وهو يعزف ويغني جملة "أنا بشحت بالجيتار" ضجة واسعة على منصات السوشيال ميديا، وتحول إلى تريند خلال فترة قصيرة، وهو ما أعاد إظهار رؤوف كفنان متعدد المواهب وبكاريزما عالية.

وقال علي رؤوف، خلال حديثه أن ما حدث كان توفيقًا من الله سبحانه وتعالى، معلقًا: "أنا كنت مختفي شوية وبشتغل في الاستوديو، وفجأة صحابي طلبوا ننزل نتمشي الساعة ٣ دوت الخليج، كالعادة أنا وصديقي علي الحسيني بنغني ونلعب يالجيتار في الشارع واحنا ماشين، ومثلت كأني بشحت يالجيتار، وبدات أغني وارتجل، وطلبت منه يصوره وكان ارتجال اللحظة ما بيني وبين صديقي وقعدت امثل دور الشحات مع الغناء والتلحين".

وتابع: "أنا من محافظة السويس ومن صغرى عندي عشق الموسيقي وقد اكتشفت والدتي الراحلة حبي الموسيقي منذ أن كان عمري ٧ اعوام، ووالدي كان محب لموسيقي عمار الشريعي ودا خلاني اتعلق أكتر بالموسيقى واتأثر، وطبعًا لأن من أبناء محافظة السويس، فلم اتمكن من الالتحاق مبكرا بمعهد الموسيقي العربية، وبعد ما انتهيت من دراستي بالسويس، ألتحقت بالمعهد وكنت حينها اجيد التلحين بالجيتار"



وأوضح: "عملت فترة طويلة باوركسترا وزارة الشباب والرياضة وحصلت علي المركز الأول في الوطن العربي بمهرجان الشباب العربي عام ٢٠١٧".



