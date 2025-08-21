نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صورة.. طرح البوستر الرسمي لحكاية الثالثة من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" عن البوستر الرسمي للحكاية الثالثة والتي تحمل عنوان "Just You".

موعد عرض الحكاية الثالثة من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

ومن المقرر طرح الحكاية الثالثة من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو "Just You" يوم السبت المقبل عبر منصتي watch it وشاهد، إلى جانب شاشة dmc.

بوستر الحكاية الثالثة من مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"

وتظهر تارا عماد علي البوستر بجانب عمرو جمال، بسمة داوود، ووفاء صادق، في أجواء تعكس الطابع الرومانسي الواقعي الممزوج بعمق نفسي.

قصة حكاية Just You

وتدور أحداث الحكاية حول صحفية تعاني من مشكلات نفسية واجتماعية رغم نجاحها المهني، وتجسد شخصية الصحفية تارا عماد، بينما تقدم وفاء صادق دور والدتها بالمسلسل.

ابطال الحكاية الثالثة من مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"

والحكاية الثالثة تضم بطولة تارا عماد، عمرو جمال، بسمة داوود، ووفاء صادق، من تأليف محمد حجاب، وقصة أسماء عبد الناصر وجمال خزيم، وسيناريو وحوار محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، ومن إنتاج كريم أبو ذكري.

تفاصيل مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، من إنتاج كريم أبو ذكرى، ومكون من 35 حلقة، مقسمة على 7 حكايات، كل حكاية منها من 5 حلقات فقط.

حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

حكاية هند بطولة ليلى أحمد زاهر أول أعمالها بعد الزواج، وحكاية ديچافو بطولة شيري عادل وأحمد الرافعي، حكاية فلاش باك بطولة مريم الجندي واحمد خالد صالح، حكاية Just You بطولة تارا عماد، حكاية بتوقيت 2028 بطولة هنادي مهنا.