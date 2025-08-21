نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شهد رمزى لـ "أجمد 7": تجربتي مع الغناء شغف شخصي وهكمل فى الإنتاج السينمائى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضافت جيهان عبد الله في حلقة اليوم الأربعاء من «أجمد 7» على «نجوم إف.إم» الفنانة والمنتجة شهد رمزي للحديث عن أولى تجاربها الفنية في عالم الغناء.

وقالت شهد رمزي عن توجهها لمجال الغناء: «ده كان شغف شخصي مخبياه من زمان والأسرة والمقربين عارفين ده ومبسوطين بيه لكن أنا ما كنتش عاوزة آخد الخطوة دي».

وأوضحت شهد رمزي أنها من عائلة فنية فوالدها المنتج والموزع الراحل محمد حسن رمزي وعمتها الفنانة هدى رمزي وشقيقها الفنان شريف رمزي، موضحة: «بعد وفاة والدي أسست شركة منفصلة لمواصلة الإنتاج السينمائي بعد رغبة أشقائي في الابتعاد عن الإنتاج، وكان عندي حاجات في حياتي عطلتني منها وفاة والدي ثم والدتي وشقيقي، ومن تجاربي في الحياة بحب أدي طاقة إيجابية للي نحوا»، مشيرة إلى أنها تحب نموذج تايلور سويفت في أنها تحكي تجارب حياتية من خلال أغانيها.

وخصت شهد رمزي برنامج «أجمد 7» بطرح أولى أغانيها وهي «أصل الجمال» التي تم تصويرها في فرنسا مع المخرج حسام الحسيني، موضحة: «الفيديو كليب قصة حقيقية وهو إنه لما كنت لوحدي عرفت أنجح وأعمل حاجة، وإنك ممكن تبقي كويسة وناجحة لوحدك وكمان تكوني في علاقة مع شخص ناجح»، مضيفة «أكتر حاجة هتفرق معايا إن اللي في قلبي يوصل للناس، ولو ما وصلتلهمش أكيد مش هكمل ومش هفرض نفسي عليهم».

وقالت إنها ستطرح ثاني أغنياتها مع فصل الشتاء وهي أغنية «هحكي حكايتي» للمؤلف والملحن محمد عطية موضحة أن الأغنية تتناول قصة حياتها بشكل عام وتم تصوير الكليب الخاص بها في فرنسا أيضًا.

وأكدت شهد رمزي أنها جربت الإنتاج السينمائي مرة واحدة في فيلم «الخطة العايمة» عام 2020 وأنها تخطط لتكرار التجربة مرة أخرى.