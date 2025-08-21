نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث ظهور.. دينا فؤاد تخطف الأنظار بفستان برتقالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة دينا فؤاد انظار وقلوب متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها من أحد المناسبات.

دينا فؤاد تخطف الانظار بفستان برتقالي

وظهرت دينا فؤاد بإطلالة جريئة بالكاجوال مرتدية فستان أنيق باللون البرتقالي، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها.

اخر اعمال دينا فؤاد

وكان مسلسل حق عرب الذي عرض رمضان 2024، هو اخر اعمال دينا فؤاد، دارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، مكون من 30 حلقة، وضم: وفاء عامر، رياض الخولي، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

و حققت دينا فؤاد نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان الماضي، بمسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة: مصطفى شعبان وسهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

وكان فيلم 200 جنيه، آخر أعمالها في السينما تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين، وشارك فيه كل من إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد السعدني، مي سليم، أحمد آدم، غادة عادل، الراحل طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى علوي، خالد الصاوي وآخرين.