نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب موقف محرج.. محمد سامي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشعل المخرج محمد سامي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما شارك جمهوره عبر ستوري انستجرام قصه طريفة وموقف محرج تعرض له داخل الاسانسير.

شارك المخرج محمد سامي، قصة طريفة له مع متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، يحكي فيها عن تعرضه لموقف محرج مع رجل وزوجته داخل الاسانسير.

وكتب محمد سامي: “كنت في الاسانسير ودخل راجل ومراته، كانو فرافيش جدا والراجل قاللي بلذاذة إن ساعتي عجباه وضحكنا واتعرفنا وقلتلهم إني مصري وإتبسطوا جدا وزودوها في الإنبساط وقالولي إنهم إنجليز آفورت زيهم وفرحت جدا، حبيت أجامل زيادة أنا كمان وبصيت لمراته، ست جميلة وحامل بطنها قدامها متر"

وأضاف سامي: " ابتسمتلها وسألتها إنتي حامل في ولد ولا بنت ولقيتهم فجأه سكتوا والست بصتلي بقرف وقلبت وشها وقالتلي إنها مش حامل أصلا، وهنا أنا حسيت إني نفسي الاسانسير يقع ونموت إحنا التلاثة ومعانا الطفل اللي هي مش حامل فيه، أكتر موقف إتكسفت فيه فحياتي وربنا ما يحط حد في موقف شبهه، باب الاسانسير إتفتح طلعت أجري كأني حرامي موبيلات، وده يعلمني بعد كده أخرس لأني نص مشاكل حياتي سببها لساني”.

وكان اخر اعمال محمد سامي هو مسلسل "سيد الناس"، الذي عرض في رمضان الماضي، والعمل من بطولة: عمرو سعد، وإلهام شاهين، وريم مصطفى، وأحمد زاهر، وأحمد رزق، وإنجي المقدم، وخالد الصاوي، ومنة فضالي، ونشوى مصطفى، ورنا رئيس، وملك أحمد زاهر، وأحمد فهيم، تأليف خالد صلاح ومحمد سامي.

وايضا مسلسل "إش إش"، من بطولة مي عمر، ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبدالله، وعدد من ضيوف الشرف وهم: محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، أحمد زاهر، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.