نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف خير الله عن أزمة بدرية: 'غلطانة وعمرنا ما شوفنا فنان غلط في الجمهور' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان شريف خير الله، عن أزمة بدرية طلبة بعد نشرها فيديوهات أعتبرها البعض مسيئة، مشيرًا إلى أنها أخطأت فهي مسألة صعبة للغاية.



وتابع شريف خير الله، خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2،: "بدرية طلبة غلطانة ومسألة صعبة جدًا وشوفنا فنانين كتير عمر ما حد غلط في جمهوره، الجمهور هو تاج رأسي هو سيدي واللي بيصنعني، أنا ليا موقف زمان مع النجمة نيللي وكان صحابي عاوزين يتصوروا معاها وأنا معرفهاش لأن معرفتي بيها بسيطة".



وأشار شريف خير الله، إلى أنه ذهب لمقابلة النجمة نيللي فرحبت به للغاية وطلب منها أن يلتقط أصدقاؤه مجموعة من الصور التذكارية معها، فبادرت بالتصوير معهم وذهبت لهم بنفسها لكي تلتقط الصور.



وأضاف شريف خير الله: " الرسالة بتاعتنا مش فيلم ومسلسل، ده سلوك إجتماعي وسط الناس أو ماشين في الشارع حتى لو محدش عاوز يتصور مع الفنان، لازم ناحد بالنا حتى لو قاعدين في مكان عام من غير ما حد يتصور معانا".



وأختتم شريف خير الله، أنه رفض دخول تطبيق التيك توك حيث عرض عليه أشخاص كثيرون تلك الفكرة منذ 5 سنوات، ولكنه رفض ذلك الأمر كونه يجد الأمر تافه وسبوبة.