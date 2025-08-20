ربنا أداني عمر تاني.. شريف خير الله يكشف رد فعله بعد نجاته من الغرق

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان شريف خير الله، عن نجاته من الغرق بالساحل الشمالي، مؤكدًا أن موجة من المياه أخذته في عرض البحر، ثم فقد توزانه مرة واحدة.



وتابع شريف خير الله، خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2،: "الساحل الشمالي دايمًا رافعين الراية السودة وفي تحذيرات مستمرة، فجأة لقيت نفسي تاية ولقيت حد جنبي معرفوش لقيته مسك أيدي وشدني برا وفضلت ساعة ونص لحد ما فوقت وسألت نفسي إيه اللي حصلي".



وأشار شريف خير الله، إلى أن الله عزوجل أعطاه عمر مرة تانية، محذرًا الجميع بضرورة التوخي أثناء السباحة بالبحر في الساحل الشمالي، ناعيًا مدير التصوير تيمور تيمور الذي توفى غرقًا منذ 4 أيام.