بهذه الطريقة.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته كنز

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان محمد رمضان علي مشاركة جمهوره عبر حسابه بموقع انستجرام احتفال عيد ميلاد ابنته “كنز”.

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته كنز

ونشر محمد رمضان، لقطات من الحفل، وعلق عليها: “عيد ميلاد سعيد لملاكي الصغير كنز، وجودك يملأ حياتنا بالحب والفرح”.

اخر اعمال محمد رمضان

وكان اخر اعمال محمد رمضان هي اغنية "مفيش طبطبة" من كلمات حازم اكس وألحان حازم اكس وساسو وتوزيع إسلام ساسو.

وايضا طرح أغنية بعنوان "الواد طالع لأبوه" من كلمات مصطفى حدوتة وألحان مصطفى تاج وتوزيع إيهاب كولبيكس وميكس وماستر يسرى العربى.

كما طرح منذ فترة محمد رمضان فيديو كليب أغنيته الجديدة "إيه يا قلبى - حمو"، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان مصطفى تاج، وتوزيع إيهاب كولبيكس.

أحدث اعمال محمد رمضان

ويذكر ان محمد رمضان قد انتهي من تصوير 90% لفيلم اسد، والعمل من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، ومحمد دياب، وخالد دياب، وتصوير أحمد بشاري ومونتاج أحمد حافظ وديكور احمد فايز وتصميم الملابس ريم العدل ويتولى الموسيقى التصويرية للفيلم هشام نزيه، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان واللبنانية رزان جمال وعلى قاسم وماجد الكدواني، السودانية إسلام مبارك، أحمد داش، والفلسطيني كامل الباشا.