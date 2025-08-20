«HJ2025».. حسين الجسمي يطرح أغنيتي "شريط الذكريات" و"أجمل خلق الله"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان حسين الجسمي أحدث أغانيه اللاتي يحملان اسم "شريط الذكريات" واغنية "أجمل خلق الله" من ألبومه الجديد.

اغنية "شريط الذكريات"

جاءت الحكاية الحادية عشرة بعنوان "شريط الذكريات"، وهي من اللون الغنائي السعودي الخليجي، من كلمات الشاعرة العالية، ألحان ياسر بوعلي، توزيع خالد عز، ومكس وماستر جاسم محمد.

وتقول كلماتها: كل شي يرحل ولحظاته تفوت.. كل شي يذبل مع الوقت ويموت.. إلاّ حبي له،، ح يبقا للاخير.. الاكيد اني ب احبه لين اموت.. كم مضى ليلي وانا اعيد الزمان.. كم فضا بعده على العين المكان.. كم تمنيته يعود،، ومايعود.. اختفى كله،، كأن لا شئَ كان.

اغنية "أجمل خلق الله"

أما الحكاية الثانية عشرة فهي بعنوان "أجمل خلق الله"، من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع ومكساج وماستر شريف مكاوي.

وتقول كلماتها: يا موقّع قلب اتقطّع، قلب المفروض خبره مقطّع، مش توبه يعشق ولا نتوقّع، ييجي يوم يحصل كل ده فيه، يا مبهدل قلب اتبهدل، طول الوقت عايش مستهبل، علي ايدك في الحب اتدهول، بس انا عارف السر ف ايه.

وجاءت الأغنية بإيقاع مصري مقسوم محمّل بالعاطفة والدراما، حيث تنبض كلماتها بالصور الحيّة والتعبيرات الشاعرية، بينما حمل اللحن روحًا مصرية أصيلة في إطار معاصر، وإحساس عالٍ وصدق فني يضع المستمع أمام تجربة وجدانية خاصة، تتراوح بين العمق التعبيري والانسيابية الموسيقية.