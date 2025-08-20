نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. كارمن سليمان تطرح أحدث أغانيها "أناني أنت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المطربة كارمن سليمان لطرح أحدث أغانيها بعنوان “أناني انت” ضمن ألبومها الجديد "أصح غلطة".

موعد طرح اغنيه "أناني أنت"

ومن المقرر طرح اغنيه "أناني أنت" لـ كارمن سليمان غدا في تمام الساعة 5 عصرا علي جميع المنصات.

كارمن سليمان تروج لـ اغنيه "أناني أنت"

وسبق، طرحت كارمن سليمان بوستر الأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وجاء بتعليق: “على ميعادنا بكرا الساعة ٥ بتوقيت مصر على جميع المنصات”.

تفاصيل ألبوم “أصح غلطة”

ويضم ألبوم "أصح غلطة" عشر أغنيات، هي "فيك حيل تكدب" و"الدنيا رايقة" و"صعبتها ع اللي بعدي" و"يا زعلانين" و"عمر تاني" و"طبطب عليا" و"إنت وبس" و"أناني إنت"، وتتعاون كارمن سليمان خلال الألبوم مع توما ومدين وعزيز الشافعي وأحمد المالكي وعمرو الشاذلي وكريم نيازي عمرو الخضري وشادي ديفيد وعمرو المصري ويحيي يوسف وأسامة الهندي.

اخر اعمال كارمن سليمان

وكان اخر اعمال كارمن سليمان هي أغنية بعنوان «طبطب عليا» من كلمات عمرو المصري، ألحان وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري، والفيديوكليب من إخراج ريم عيد، وتقول كلمات أغنية طبطب عليا الآتي: «مطولتش ف إيده ثواني، وبقي عندي خلاص إدمان، أشوفه كل يوم والتاني، واحس بحاله م الروقان، طب طب عليا، عينه تزغلل عنيا، ف بحس بحاجه فيا، أول ما بشوف عنيه، ده اللي ملاحقني، وجمال قلبه مفاجئني، لو غاب ثانيه يضايقني، وافضل ادور عليه، ماحستش ف يوم احساسي، وقلبي لا عمره دق ف يوم، ف أنا اخترته معايا اساسي، وأنا وعيوني سبنا النوم».