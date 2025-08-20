تعرف على قصة مسلسل سنجل مازر فازر بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الثنائي ريهام عبدالغفور وشريف سلامة خلال الفترة المقبلة لبدء تصوير مسلسل سنجل مازر فازر، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة ضمن فترة الـ Off Season.

قصة مسلسل سنجل مازر فازر

ومسلسل سنجل مازر فازر، تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، تظهر ريهام تجسد شخصية منظمة حفلات وهي طليقة شريف وأم أولاده والذي يظهر بدور مؤلف مغمور ضمن الأحداث.

ابطال مسلسل سنجل مازر فازر

ومسلسل سنجل مازر فازر، بطولة شريف سلامة وريهام عبد الغفور، هنادي مهنا، ومحمد كيلاني، قصة وإخراج تامر نادي، إنتاج صادق الصباح.

أحدث اعمال شريف سلامة

ومن ناحية اخري، انتهي شريف سلامة مؤخرًا من تصوير فيلم جوازة X جنازة، استعدادا لعرضه يوم 10 سبتمبر في مصر و25 في الوطن العربي، ويشارك فيه إلى جانب نيللي كريم، ويظهر خلاله بشخصية جزار، وتضم قائمة أبطاله: لبلبة، عادل كرم، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، دنيا ماهر، والفيلم من إخراج وتأليف دينا ماهر وأميرة دياب وشاركت في الكتابة دينا ماهر.

اخر اعمال ريهام عبدالغفور

وكان اخر اعمال ريهام عبد الغفور هو مسلسل كتالوج الذي عرض على منصة نتفليكس، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، بطولة محمد فراج، ريهام عبد الغفور، تارا عماد، سماح أنور، بيومي فؤاد، أحمد عصام السيد، خالد كمال، دنيا سامي، علي البيلي، وريتال عبد العزيز، تأليف أيمن وتار ومن إخراج وليد الحلفاوي وإنتاج أحمد الجنايني.