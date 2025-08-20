watchit تطرح البوستر التشويقي الأول لمسلسل ولد وبنت وشايب

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت منصة watchit عن أول بوستر ترويجي لمسلسل ولد وبنت وشايب بطولة أشرف عبدالباقي والذي سيعرض قريبًا على المنصة.

البوستر التشويقي الأول لمسلسل ولد وبنت وشايب

ونشر البوستر الترويجي الذي يحمل شعار إنتاجات watchit الأصلية مع صورة لمربع يظهر منه 3 أجزاء ويحمل كل جزء صورة لولد وبنت وشايب، مع تعليق عن ماذا سيكون القادم.

أبطال مسلسل ولد وبنت وشايب

مسلسل ولد وبنت وشايب، بطولة أشرف عبدالباقي بمشاركة ليلى أحمد زاهر، نبيل عيسى، إنتصار، ومروان المسلماني، قصة محمد بركات، سيناريو أحمد الشماع والسيد عبدالنبي، وإخراج زينة عبدالباقي.

تفاصيل مسلسل ولد وبنت وشايب

ويخوض عبدالباقي بمسلسل ولد وبنت وشايب، تجربة درامية جديدة تجمع بين الطابع الاجتماعي والكوميدي، والمسلسل مكون من عشر حلقات فقط، وسيتم عرضه على منصة watch it، ويعتبر أول تجربة إخراجية لزينة عبدالباقي في الدرام من بطولة والدها أشرف عبدالباقي بعد فيلم مين يصدق

أول تجارب زينة أشرف عبدالباقي في الاخراج السينمائي

وكان أول تجارب زينة عبدالباقي في اخراج السينما هو فيلم «مين يصدق» بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبدالباقي ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبدالرحمن «إيزو» مصطفى، ديكور ندي عبدالمجيد، ومونتاج محمود سليمان، وإخراج زينة عبدالباقي وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبدالباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.