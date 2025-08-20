قبل عرضها.. الحلقة الأخيرة من حكاية بتوقيت تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الحلقة الأخيرة من حكاية بتوقيت 2028، وهى الحكاية الثانية ضمن مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، التريند خلال الساعات الماضية.

يبحث الكثيرون عن الحلقة الأخيرة من حكاية بتوقيت، والتي من المقرر عرضها الليلة عبر منصتي شاهد وwatch it بجانب قناة dmc.

تفاصيل الحلقة الاخيرة

وستكشف أحداث الحلقة لغز السفر عبر الزمن الذي تعرضت له داليدا، وما ترتب عليه من أحداث في الماضي والمستقبل، خاصة بعدما شهدت الحلقة الرابعة العديد من اللحظات الصادمة، وفشل محاولاتها لإصلاح حياتها التي أطلعت عليها في عام 2028.

أبطال حكاية بتوقيت 2028

ويشارك في بطولة حكاية بتوقيت 2028 كل من هنادي مهنا، أحمد جمال سعيد، يوسف عثمان، نانسي هلال، وكريم عبدالجواد، من تأليف نسمة سمير وإخراج جمال سعيد، إنتاج كريم أبوذكري.

قصة حكاية بتوقيت 2028

وتجسد هنادي مهنا شخصية داليدا، مذيعة بودكاست تتمتع بشخصية قوية، ومتزوجة من أحمد جمال سعيد الذي يقدم شخصية مازن ويمتلك شركة إنتاج، ويتقاطع معهما أصدقاء يعملون بالشركة، ويقدم يوسف عثمان شخصية شريف، مخرج بودكاست وأفلام قصيرة، فيما تقدم نانسي هلال شخصية ياسمين صديقتهم المقربة.

تفاصيل مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، من إنتاج كريم أبو ذكرى، ومكون من 35 حلقة، مقسمة على 7 حكايات، كل حكاية منها من 5 حلقات فقط، الحكاية الثانيه بتوقيت 2028، والثالثه JUST YOU، وحكاية ديچافو، تشارك في بطولتها شيري عادل إلى جانب أحمد الرافعي، هند عبدالحليم، وعمرو وهبة، والحكاية من تأليف نسمة سمير، وإخراج محمد خضر، وإنتاج كريم أبو ذكرى.