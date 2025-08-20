مدحت صالح مع عمرو سليم وماريمبا نسمة عبد العزيز فى محكي القلعة 33

القاهرة - محمد ابراهيم -

استمرارًا لفعاليات الدورة 33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذى تقيمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة، يشهد مسرح المحكى مساء الجمعة 22 أغسطس حفلين متتاليين.

ففى العاشرة مساءً يطل النجم مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم وفرقتة الموسيقية، ليقدم مجموعة مختارة من أشهر أعماله التى تغنى بها خلال مشواره الفنى منها بحلم على قدى، ماشى فى ضلها، المليونيرات، النور مكانه فى القلوب، زى ما هى حبها، وعدى، حبيبى يا عاشق، يتقال، ابن مصر وغيرها، بالإضافة إلى مختارات من أعمال عمالقة الطرب التى اشتهر باداءها.

قبله وفى الثامنة مساءً تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها مختارات من المؤلفات العربية والغربية التى أعيد صياغتها لتناسب آلة الماريمبا منها موسيقى بوند النصر، يا حلو صبح، صغيرة على الحب، مكان فى القلب، البخيل وأنا، رقصة السيوف، ع اللى جرا، ماكارينا، الحلوة دى، مامبو، قلبى دليلى، ماريمبا فلامنكا، حرمت أحبك، يونس، سهر الليالى وغيرها.