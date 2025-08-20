الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الفنانة السورية سارة فرح اعتزالها الفن بشكل مفاجئ عبر فيديو مؤثر على حسابها في “إنستجرام”، أرجعت فيه قرارها إلى معاناتها من ضغوط شخصية ومرض والدتها الذي منعها من إكمال مسيرتها.

الفنانة سارة فرح تعتزل التمثيل نهائيًا.. كيف نجت من الانتحار وتعلقها بـ كاظم الساهر؟

وُلدت سارة في بيت بسيط بمدينة الرياض بعد انفصال والديها.

والدها، الذي كان عازف عود، هو أول من شجعها على الغناء وعلمها أغاني فيروز.

كانت عائلتها الداعم الأكبر لموهبتها، رغم أن معظمهم أطباء ومهندسون.

رحلة “ستار أكاديمي” وتأثيرها

حلمت بأن تكون صحفية، لكنها درست الحقوق لفترة قصيرة قبل تركها.

بعد رفضها في المعهد العالي للفنون، انضمت لبرنامج “ستار أكاديمي 8” عام 2011.

عانت خلال البرنامج من ضغط نفسي حاد وصل إلى حد محاولة الانتحار، كما تعرضت للتنمر القاسي، مما جعلها تعاني من الاكتئاب وتتجنب الظهور على السوشيال ميديا.

بعد البرنامج، لجأت إلى طبيب نفسي لتعود إلى حياتها الطبيعية.

مسيرتها الفنية

أصدرت أولى أغنياتها “بعز الظهر” عام 2013، وحققت نجاحًا كبيرًا.

دخلت مجال التمثيل عام 2017 من خلال مسلسل “قناديل العشاق”، وشاركت في ثلاثة أعمال درامية أخرى.

تأثرت فنيًا بالأسطورتين صباح فخري ووردة الجزائرية.

تفضل أغنية “ساعات ساعات” للفنانة صباح، وترى أنها الأقرب لشخصيتها.

تؤمن أن نجاح الفنانة أصعب من نجاح الفنان في الوسط الفني.

تجارب شخصية

خاضت تجربة قاسية في إنقاص وزنها، مما أدى إلى مشاكل صحية مثل فتق المعدة وفقر الدم.

في عام 2019، مرت بعلاقة عاطفية “سامة” أفقدتها ثقتها بنفسها، ومنذ ذلك الحين لم تدخل في علاقة جديدة.

تحمل وشمًا على يدها يرمز لوالدتها وأخيها، اعترافًا بفضل عائلتها التي تعتبرها مصدر قوتها.