الرياض - كتبت رنا صلاح - في أول ظهور رسمي لهما بعد إعلان الزواج، شارك المايسترو عدنان فتح الله صورة من حفل زفافه بالفنانة السورية ليندا بيطار عبر خاصية "ستوري" على إنستغرام، مرفقًا إياها برسالة مؤثرة قال فيها: "حبيبة قلبي وروحي، العمر كلو صحة وسعادة وفرح".

أول صورة من زفاف ليندا بيطار وعدنان فتح الله

وظهرت ليندا في الصورة مرتدية الفستان الأبيض، وسط أجواء رومانسية هادئة، لتعيد بدورها نشر الصورة معلقة عليها بكلمة "روح الروح"، في تعبير عاطفي يعكس عمق العلاقة بينهما.

الزفاف الذي جاء بعد سنوات من علاقة صداقة وتعاون فني، تحوّل تدريجيًا إلى قصة حب واجهت تحديات اجتماعية وثقافية، خاصةً بسبب اختلاف الديانات بين الطرفين، ما جعل ارتباطهما غير تقليدي في الوسط الفني السوري.

وفي تصريحات سابقة، قالت ليندا بيطار إن هذا الحب "انتصر على كل شيء"، مؤكدة أن العلاقة كانت حقيقية وصادقة، ولم تقف أمامها العادات أو التقاليد.



وعن سبب تأخر الإعلان، أوضحت بيطار أن بعض الأمور الشخصية لا تحتاج إلى تبرير علني، مضيفة: "أحياناً الواحد ما يحكي بهالقصص أحسن، وخلص كل العالم تعرف أننا تزوجنا، فهذا الشيء بيكفي". كما عبّرت عن امتنانها للدعم الكبير الذي تلقته من عائلتها، خاصة والدتها وأخواتها.



الارتباط بين ليندا وعدنان لم يكن عاطفيًا فقط، بل امتد إلى الجانب الفني، حيث شكّل فتح الله داعمًا أساسيًا لمسيرتها الموسيقية، وشاركها في العديد من المحطات الفنية، ما عزز من قوة العلاقة بينهما.