الرياض - كتبت رنا صلاح - دخل المخرج المسرحي والممثل السوري سامر عمران أحد مشافي العاصمة دمشق، إثر تدهور حالته الصحية بعد تشخيص إصابته بسرطان البنكرياس، في تطور أثار قلق الوسط الفني السوري والعربي.

المخرج السوري سامر عمران يبدأ رحلة العلاج من السرطان

ووصفت حالته بالحرجة في بداية دخول المستشفى، حيث بدأ فورًا بتلقي العلاج الكيماوي، وقد خضع حتى الآن لست جرعات علاجية، قبل أن يعود إلى منزله لقضاء فترة نقاهة تحت إشراف طبي.



وكشفت مصادرأن التشخيص جاء بعد سلسلة من الفحوصات الدقيقة، وأن الفريق الطبي يتابع حالته عن كثب، وسط دعم واسع من زملائه في الوسط الفني.



من جهتها، عبّرت نقابة الفنانين السوريين عن تضامنها الكامل مع المخرج القدير، ونشرت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" رسالة جاء فيها: "تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للزميل الفنان القدير الدكتور سامر عمران. معافى يارب".



ويُعد سامر عمران من أبرز رموز المسرح السوري الحديث، إذ يشغل منصب عميد كلية فنون الأداء في جامعة المنارة، ويُدرّس في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق.

وقد قاد ورش عمل متخصصة في الإخراج والتمثيل والإيماء في عدد من الدول، وترجم وأخرج مجموعة من المسرحيات، كما شارك في لجان تحكيم مهرجانات مسرحية وسينمائية، ونال جوائز عربية وعالمية عن أعماله كمخرج وممثل.



من أبرز أعماله المسرحية: "عيد ميلاد طويل"، "حسب تقديرك"، "الحدث السعيد"، "المهاجران"، و"بانتظار المطر". أما في السينما، فشارك في أفلام مثل: "دمشق مع حبي"، "الرابعة بتوقيت الفردوس"، "أنا وأنت وأمي وأبي"، و"رحلة يوسف".



وفي التلفزيون، ترك بصمة واضحة من خلال أعمال متنوعة منها: "جريمة في الذاكرة"، "الفوارس"، "صلاح الدين الأيوبي"، "هولاكو"، "سيف بن ذي يزن"، "الخيط الأبيض"، "أهل الغرام"، "لورنس العرب"، "القربان"، و"نبتدي منين الحكاية".