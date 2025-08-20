الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف خالد سليمان، شقيق الفنانة المصرية أنغام، عن آخر تطورات حالتها الصحية، مؤكدًا أنها لا تزال تخضع لمتابعة طبية دقيقة، وسط استمرار معاناتها من الإرهاق والآلام الناتجة عن العملية الجراحية التي خضعت لها مؤخرًا.

شقيق أنغام يكشف تفاصيل حالتها الصحية

وأوضح سليمان أنه تحدث إلى شقيقته قبل يومين، حيث أبلغته بأنها لا تزال تشعر بآثار الجراحة، وأن الأطباء لم يتخذوا بعد قرارًا نهائيًا بشأن خضوعها لعملية جديدة، مشيرًا إلى أنها ستخضع لتحاليل إضافية، وعلى ضوئها سيُحدد ما إذا كانت بحاجة إلى تدخل جراحي آخر أو الاكتفاء بعلاج غير جراحي.

وفي سياق متصل، نفى شقيق أنغام ما تم تداوله عبر بعض المواقع بشأن إصابتها بورم، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، واصفًا إياها بالشائعات المغرضة، وقال: "انتشرت أخبار كثيرة حول إصابتها بورم، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.. حسبي الله ونعم الوكيل في مروجي هذه الشائعات".

من جانبه، طمأن الإعلامي المصري محمود سعد جمهور الفنانة عبر منشور على حسابه في منصة "فيسبوك"، مؤكدًا أن الكثير من الأخبار المتداولة حول حالتها الصحية غير دقيقة، وقال: "لسّه تداعيات الجراحة مسببة لها ألمًا، والأعراض الجانبية للعملية تستدعي بقاءها في المستشفى أيامًا أخرى لغاية ما يسيطروا عليها".

ودعا سعد المتابعين إلى الدعاء لأنغام، مشددًا على أهمية متابعة الأخبار الدقيقة من مصادر موثوقة، بعيدًا عن الشائعات التي تُثير القلق دون مبرر.

وكانت أنغام قد توجهت إلى ألمانيا قبل أكثر من أسبوعين، حيث خضعت لعملية منظار جراحي لاستئصال كيس من البنكرياس، قبل أن تكشف الفحوص عن ضرورة إجراء تدخل جراحي إضافي لاستئصال الجزء المتبقي من الكيس، إلى جانب جزء من البنكرياس.

وفي الوقت ذاته، نفى المكتب الإعلامي للفنانة ما تردد حول إصابتها بسرطان الثدي أو سفرها للعلاج من أمراض خطيرة، مؤكدًا أن ما تمر به يقتصر على مضاعفات صحية في البنكرياس فقط، وأن حالتها تخضع لمتابعة طبية دقيقة لضمان تعافيها الكامل.