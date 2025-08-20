24 ألف.. إيرادات فيلم "المشروع X" أمس

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان كريم عبد العزيز المركز الأخي في شباك التذاكر بفيلمه الجديد “المشروع X”، الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، حيث تراجعت إيراداته أمس ليحقق 24،873 جنيهًا.

تفاصيل فيلم “المشروع X”

ويتميز “المشروع X” بتقنيات عرض سينمائي غير مسبوقة في الوطن العربي، حيث يُعرض بتقنيات IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليقدم تجربة ترفيهية متكاملة تُضاهي كبرى الإنتاجات العالمية.

أبطال فيلم “المشروع X”

الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، ويشارك في البطولة نخبة من النجوم، من بينهم: إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف البارزين، منهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.

“المشروع X” ليس مجرد فيلم، بل تجربة سينمائية متكاملة تنقل الجمهور إلى عوالم من الإثارة والتراث في آنٍ واحد.