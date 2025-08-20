الرياض - كتبت رنا صلاح - في لحظة غلبت عليها الرومانسية والدفء العائلي، احتفل النجم التركي أوزجان دينيز بعيد ميلاد زوجته سمر دادغار الحادي والثلاثين، في أجواء منزلية حميمة عكست تمسّكه بحياته الأسرية رغم ما يمر به من ضغوط وأزمات شخصية.

أوزجان دينيز يحتفل بعيد ميلاد زوجته وسط أزمات عائلية

الاحتفال الذي أقيم داخل منزل الزوجين، شهد حضور ابن أوزجان من زوجته السابقة، وسط ديكورات بسيطة ومبهجة شملت بالونات ملونة وزينة تحمل عبارة "Happy Birthday"، ما أضفى على المناسبة طابعًا عائليًا حميمًا بعيدًا عن الأضواء.



وقد بدت سمر دادغار مبتسمة وسعيدة، ونشرت عبر حسابها على "إنستغرام" صورًا تجمعها بزوجها، وكتبت تعليقًا مؤثرًا قالت فيه: "أنت قلبي، هل تعلم؟ عمري الآن 31 عامًا"، في رسالة عاطفية تعكس عمق العلاقة بينهما.



من جانبه، شارك أوزجان صورة تجمعه بزوجته، وكتب تعليقًا مقتضبًا قال فيه: "عيد ميلاد سعيد لك يا عزيزتي"، وهي عبارة بسيطة لكنها حملت الكثير من مشاعر الوفاء والحب، وأعادت التأكيد على متانة الرابط الذي يجمعهما، رغم التحديات التي يواجهها في حياته الشخصية.



ويأتي هذا الاحتفال في وقت حساس بالنسبة لأوزجان دينيز، الذي يواجه أزمات عائلية وقضائية تتعلق بخلافات مالية مع شقيقه الأكبر، وصلت إلى حد صدور حكم قضائي بمصادرة بعض ممتلكاته.

ورغم ذلك، اختار أن يحتفي بزوجته في خطوة اعتبرها البعض ردًا غير مباشر على الشائعات التي طالت علاقته بها، ورسالة واضحة بأن العائلة لا تزال في مقدمة أولوياته.



وفي تصريحات سابقة، أكد أوزجان أن زوجته وابنه يمثلان "عائلته الحقيقية"، ما يعكس رغبته في طي صفحة النزاعات القديمة، والبدء من جديد في بيئة أسرية مستقرة.



الاحتفال بعيد الميلاد، بما حمله من مشاعر صادقة وصور دافئة، بدا وكأنه إعلان هادئ بأن الحب والوفاء لا يتأثران بالعواصف، وأن العائلة تبقى دائمًا الملاذ الأول والأخير.