الرياض - كتبت رنا صلاح - في تعليق مؤثر، كشف الفنان عمرو فريد شوقي عن تفاصيل وفاة مدير التصوير المصري تيمور تيمور، الذي فارق الحياة أثناء محاولته إنقاذ نجله من الغرق في مياه الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن الوفاة لم تكن نتيجة الغرق المباشر، بل بسبب توقف مفاجئ للقلب ناتج عن صدمة عاطفية شديدة.

عمرو فريد شوقي يكشف سبب وفاة تيمور تيمور

ويحمل شوقي خلفية مهنية كمدرب سباحة ومنقذ نهري قبل دخوله عالم التمثيل، ما منحه رؤية فنية وتقنية للحادثة، إذ كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أستطيع أن أجزم أن ما حدث لتيمور، الله يرحمه، هو صدمة عاطفية أوقفت القلب أثناء الإنقاذ"، مضيفًا أن المنقذ لا يجب أن يعتمد على عاطفته في لحظات الطوارئ، لأن إنقاذ شخص مقرب، خصوصًا الابن، أصعب بأضعاف من إنقاذ شخص غريب.



واستبعد شوقي أن يكون تيمور قد غرق أثناء عملية الإنقاذ، موضحًا أن الحالتين المعروفتين في مثل هذه المواقف لا تنطبقان عليه، قائلاً: "لو غرق أثناء الإنقاذ، لكانا غرقا معًا، ولو أوصل ابنه إلى البر، فسيكون قد وصل معه".

وبناءً على خبرته، رجّح أن تيمور أنقذ ابنه بالفعل، ووصلا معًا إلى بر الأمان، لكن قلبه لم يحتمل الصدمة والمجهود، فانهار وغرق بعد توقفه المفاجئ.



وقد أثارت الوفاة المفاجئة صدمة واسعة في الوسط الفني، حيث وصفه المنتج المصري إبراهيم حمودة بـ"شهيد الأبوة"، قائلاً: "مات غرقًا وهو يحاول إنقاذ ابنه من الغرق... مشهد مؤلم وسيناريو مخيف"، في تعبير عن الحزن العميق الذي خيّم على زملائه ومحبيه.



رحيل تيمور تيمور أعاد إلى الواجهة أهمية التوعية بأساليب الإنقاذ الآمن، خاصة في المواقف التي تنطوي على روابط عاطفية قوية، حيث قد تتحول النوايا النبيلة إلى لحظات مأساوية بسبب الانهيار الجسدي أو النفسي.