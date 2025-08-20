الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تعكس عمق العلاقة الفنية والإنسانية، جدّد الفنان ماجد المهندس تعاونه مع مجموعة "روتانا" للموسيقى، عبر توقيع اتفاقية جديدة مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، سالم الهندي، وذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة البريطانية لندن، حيث يقضي المهندس فترة نقاهة بعد تعرضه لوعكة صحية.

المهندس يوقّع اتفاقية جديدة مع روتانا ويطمئن جمهوره

ويمتد هذا التعاون بين الطرفين لأكثر من عشرين عاماً، شهد خلالها المهندس محطات فنية بارزة، وأعمالاً شكلت جزءاً من ذاكرة الأغنية العربية الحديثة.

وقد وصف سالم الهندي هذه الخطوة بأنها "تجديد عهد"، مؤكداً أن العلاقة مع المهندس تتجاوز حدود العقود الرسمية، وتقوم على أسس من المحبة والثقة والنجاح المشترك.



من جانبه، عبّر ماجد المهندس عن اعتزازه بهذه الشراكة، قائلاً إن "روتانا دوماً هي بيتي"، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية الجديدة يمثل استمراراً لمسيرة فنية لا تزال تكتب فصولها، ومؤكداً أن القادم سيحمل الكثير من المفاجآت لجمهوره.



وفي لقاء نشره حساب "روتانا موسيقى" على منصة "إكس"، طمأن المهندس جمهوره على حالته الصحية، قائلاً: "الحمد لله، أنا أحسن بكثير بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل دعواتكم". وأضاف أنه لم يستطع أن يتأخر على "روتانا" وسالم الهندي، حرصاً منه على إدخال السعادة إلى قلوب محبيه.



وكان المهندس قد تعرض لوعكة صحية في يونيو/حزيران الماضي، نُقل على إثرها إلى أحد مستشفيات مدينة جدة لتلقي العلاج، قبل أن ينتقل إلى باريس ولندن لقضاء فترة نقاهة.

وفي يوليو/تموز، وجّه رسالة مؤثرة لجمهوره، عبّر فيها عن امتنانه لكل من سأل عنه، قائلاً: "دعواتكم كان لها أثر كبير في نفسي، الله لا يحرمني من حبكم يا سبب سعادتي".



سالم الهندي، الذي وصف المهندس بـ"الرقم الصعب"، أعرب عن سعادته بعودة الفنان إلى الساحة الفنية، مؤكداً أن المسيرة المشتركة بينهما قاربت ربع قرن، وأنه يتطلع إلى المزيد من النجاحات والتألق في المرحلة المقبلة.