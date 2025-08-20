اليوم بروض الفرج.. انطلاق المهرجان الختامي لشرائح ونوادي مسرح الطفل في دورته الأولى

القاهرة - محمد ابراهيم -

تنطلق اليوم على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، في الثامنة مساء فعاليات الدورة الأولى من المهرجان الختامي لعروض شرائح ونوادي مسرح الطفل، "دورة يعقوب الشاروني"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

يشهد حفل الافتتاح تقديم أوبريت بعنوان "الفرحة" بمشاركة أطفال فرقة الأداء الحركي بمسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى وأطفال فريق أجيال لمسرح العرائس، ألحان أحمد العجمي، استعراضات خالد النموري، إضاءة مايكل يعقوب، كلمات وإخراج عمرو حمزة.

ويتضمن الافتتاح تكريم عدد من الرموز الفنية والمسرحية تقديرا لإسهاماتهم في مجال مسرح الطفل، وهم: اسم الكاتب الكبير الراحل يعقوب الشاروني، الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول، المخرج والناقد المسرحي د. حسام عطا، الفنان كفاح عبد الحميد، الفنان محمد قطامش، الفنانة عزة لبيب، فاطمة فرحات، والمخرجون ناصر عبد التواب، محمد الدسوقي، مجدي ونس، ويوسف النقيب.

ويشارك في المهرجان 21 عرضا مسرحيا، منها 9 عروض لنوادي مسرح الطفل، و12 عرضا لشرائح مسرح الطفل.

وتقام عروض نوادي مسرح الطفل على مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية بدءا من غد الخميس في السادسة مساء، وحتى 29 أغسطس الجاري.

فيما تستقبل قاعة مسرح قصر ثقافة روض الفرج عروض شرائح مسرح الطفل في الثامنة مساء بدءا من غد أيضا وحتى 1 سبتمبر المقبل، ويقام حفل الختام وإعلان النتائج في الثاني من سبتمبر بروض الفرج.

وتتشكل اللجنة العليا للمهرجان من الكاتبة فاطمة المعدول رئيسا شرفيا، د. حنان موسى رئيسا تنفيذيا، د. جيهان حسن مديرا للمهرجان، إلى جانب عضوية كل من المخرج عادل حسان، وإيمان حمدي، ورضوى القصبجي مديرا تنفيذيا، والمخرج عمرو حمزة.

وتتكون لجنة التحكيم الخاصة بعروض نوادي مسرح الطفل من: الشاعر د. مسعود شومان، الفنانة وفاء الحكيم، د. سمر السعيد، د. وائل عوض، ومهندس الديكور محمد هاشم.

وتتكون لجنة التحكيم الخاصة بعروض شرائح مسرح الطفل من د وليد الشهاوي، د. حسام محسب، د. محمد حسانين، د. أسامة محمد علي، ونجلاء علام.

وينفذ المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والإدارة العامة لثقافة الطفل، وبالتعاون مع الأقاليم الثقافية الستة التابعة للهيئة وتقدم عروضه بالمجان على المسرحين.

ويأتي المهرجان الختامي لعروض شرائح ونوادي مسرح الطفل كتتويج لعام كامل من العمل والإبداع داخل الأقاليم الثقافية، وفرصة لاكتشاف مواهب جديدة وفتح آفاق أوسع للأطفال نحو عالم المسرح، في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على ترسيخ القيم الإبداعية وتنمية الحس الفني لدى الأجيال القادمة.