الرياض - كتبت رنا صلاح - افتتح اليوم مركز الهناجر معرض “وفاء النيل” التي نظمة قصور الثقافة، بحضور مجموعة من الشخصيات العامة والمهتمين بالفنون والثقافة والمعرض يهدف الى تسليط الضوء على الثراء الثقافي والفني لنهر النيل، ويشمل مجموعة متنوعه من الأعمال الفنية التي تعكس التاريخ والموروثات.

قصور الثقافة تدشن معرض “وفاء النيل” بمركز الهناجر اليوم في افتتاح مميز

تضمن المعرض لوحات فنية، مجسمات، وعروض فنية من أداء فنانين محليين وقد أعرب الحضور عن إعجابهم بالمستوى الفني العالي للقطع المعروضة، والتي تجسد روح النيل وتأثيره الكبير على حياة المصريين ويأتي هذا الحدث كجزء من التوجه العام لتعزيز الثقافة والفنون الشعبية.

شدد مسؤولون خلال الحدث على ضرورة دعم الفنون التشكيلية والاهتمام بمجالات الثقافة المختلفة كما تم دعوة الزوار للاستمتاع بمختلف الأنشطة الفنية المقررة طوال فترة المعرض التي سوف تستمر حتى نهاية الشهر والمعرض يمثل فرصة للتواصل مع الإبداع والذوق الرفيع المصرى.

يمكن للزوار الاستمتاع بجولة فريدة من نوعها في عالم النيل، الذي يعتبر رمزاً للحياة في البلاد وتأمل لجنة تنظيم المعرض أن يساهم هذا الحدث في تعزيز السياحة الثقافية وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على التراث الفني في مصر.