اليوم.. قصور الثقافة تفتتح معرض "وفاء النيل" بمركز الهناجر

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد وفاء النيل، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تفتتح الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، معرضا فنيا ضمن مبادرة "النيل عنده كتير... لعزة الهوية المصرية"، وذلك بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، ويستمر حتى 25 أغسطس الجاري.

يقام المعرض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين، من بينهم: د. إسلام الهواري، د. بدوي مبروك، أيمن قدري، ياسين حراز، محمد عمران، محمد ثابت بداري، محسن أبو العزم، أحمد بركات، نورهان يحيى، أسامة القاضي، المأمون السيد، أحمد عيد، محمود سنوسي، أحمد مجدي، منى أحمد، جابر عيد، وليد طارق، رانيا الكومي، محمود يوسف، سهى حسن، فارس أحمد، ميرفت الشاذلي، ولاء أبو العينين، وصابر طه.

ويعرض الفنانون مجموعة من الأعمال التي توثق جماليات نهر النيل وتفاصيل مناظره الطبيعية، إلى جانب لوحات تجسد الحياة اليومية في مصر القديمة من خلال الزخارف النباتية والمعمارية، وهي نتاج "ملتقى مراسم بني حسن للرسم والتصوير" الذي أقيم بمحافظة المنيا في نوفمبر الماضي.

كما تتضمن الفعاليات ورشة للرسم على الفخار بتقنية التمبرا يشارك بها الفنانون: سمت سامي، مصبح كامل، هبة صالح، وتعيد إحياء أحد الأساليب التي برع فيها الفنان المصري القديم في زخرفة جدران المعابد والرسم على الفخار باستخدام الألوان الطبيعية.

المعرض تنفذه الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، ويأتي ضمن برنامج ثقافي وفني متكامل أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة وتنفذ فعالياته طوال شهر أغسطس بجميع محافظات الجمهورية، بهدف ترسيخ الهوية وتعزيز الانتماء وإبراز مكانة نهر النيل في الحضارة المصرية.