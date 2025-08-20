ندى بهجت تضيف لمسة ساحرة في أحدث كليبات وليد توفيق

القاهرة - محمد ابراهيم -

خطف النجم اللبناني الكبير وليد توفيق الأنظار مجددًا بإطلاقه أحدث أغنياته المصورة بعنوان "إنتي بالناس كلهم" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، ليؤكد حضوره الفني المتجدد وقدرته على ملامسة وجدان جمهوره في كل عمل يقدمه.

الأغنية كتب كلماتها الشاعر إسماعيل رأفت، ولحنها الموسيقار وليد سعد، بينما وضع بصمته على التوزيع الموسيقي أحمد عادل، ليشكل العمل توليفة فنية مميزة تجمع بين العذوبة والرقي.

وما زاد من جاذبية الكليب، إطلالة الممثلة والمغنية المصرية ندى بهجت، التي ظهرت بخفة ظل وأنوثة لافتة لتضفي على العمل بُعدًا دراميًا وشاعريًا يخطف القلوب، مؤكدة حضورها الفني اللافت أمام الكاميرا.

ويأتي الكليب بعد نجاح أغنية "كبرت البنوتة" التي تعاون فيها وليد توفيق مع الفنان والشاعر جورج خباز، والتي صُورت في القاهرة بمشاركة النجمة اللبنانية رولا بحسون، وأخرجها إيهاب عبد اللطيف بقالب سينمائي مميز.

الجدير بالذكر أن وليد توفيق لا يزال يحافظ على نجوميته عبر أجيال متعددة بفضل اختياراته الفنية الذكية وصوته الأصيل، وكان قد طرح مؤخرًا فيديو كليب "ببعت السلام" الذي لاقى انتشارًا واسعًا على مختلف المنصات الرقمية، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز رموز الغناء العربي.