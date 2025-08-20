نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحمل إسم الفنان الكبير يحيي الفخراني 1071 فيلم و100 دولة في النسخة الثانية من مهرجان الجامعة البريطانية لأفلام الطلبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان الجامعة البريطانية لأفلام الطلبة إغلاق باب التقديم أمام الأفلام المشاركة في النسخة الثانية من المهرجان التي تقام خلال الفترة من 12 وحتي 14 أكتوبر 2025 وتحمل إسم الفنان الكبير يحيي الفخراني.

الدكتور عادل صالح

أكد الدكتور عادل صالح عميد كلية الإتصال والإعلام ورئيس المهرجان أن عدد الأفلام التي تقدمت للتنافس علي جوائز المهرجان وصل إلي نحو 1071 فيلم من 100 دولة، وقال: أن لجنة المشاهدة التي تضم نخبة من النقاد والسينمائيين بدأت في تصفية الأفلام وتوزيعها علي المسابقات الـ6 للأفلام الروائية والوثائقية والتسجيلية والتحريك والمرأة والتأثير الإجتماعي والتجريب، ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من أعمالها في الإسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري.



وذكر " صالح " أن المهرجان يشهد توسعًا كبيرًا في فعالياته هذا العام من خلال المسابقات والأنشطة الموازية من ندوات وورش وماستر كلاس بمشاركة لفيف من نجوم وصناع السينما المصرية والعربية والعالمية بهدف إكساب الطلاب خبرات سينمائية من مخرجين وكتاب ومصورين كبار نجحوا في صنع تجارب سينمائية مميزة.

الدكتورة سماح نصار



من ناحيتها أوضحت الدكتورة سماح نصار مدير المهرجان أن الدورة الجديدة تقام تحت شعار جسر الأفاق: قصص تربطنا وتحتفل بقوة رواية القصص التي تتجاوز الحدود وإثارة التعاطف عبر الثقافات والمجتممعات والقارات

وأشارت إلى أن هناك جهات سينمائية عربية ودولية أبدت ترحيبا بالمشاركة في المهرجان من خلال الندوات المتخصصة في فنون صناعة الفيلم والماستر كلاس لعدد من الأسماء البارزة في المجال السينمائي.



وكشفت "نصار " أن المهرجان يخصص لأول مرة مسابقة بجوائز مالية لمشروعات تخرج طلاب الأكاديميات والكليات والمعاهد السينمائية المتخصصة بهدف تشجيع الفائزين علي مواصلة إبداعاتهم عقب التخرج وعدم الإستسلام لظروف وأليات الإنتاج الصعبة والبحث دائما عن منصات دعم لإبداعاتهم السينمائية وتوفير منصة أكاديمية تساعدهم في الوصول إلى الجمهور.