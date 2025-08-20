نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فدوى عابد تكشف عن بداية دخولها مجال التمثيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة فدوى عابد عن بداية دخولها مجال التمثيل من خلال مسلسل سابع جار، الذي يعد أولى الأعمال التي شاركت بها، وعرض العمل في عام 2017.

تصريحات فدوى عابد

وقالت فدوى عابد خلال برومو حلقتها ببرنامج ست ستات: "في المدرسة كنت على طول بمثل بس مكنتش عايزة أطلع ممثلة لما أكبر، والمخرجة بسري قالتلي قبل سابع جار مش عايزة تمثلي؟ فكرتها بتهزر وقولتلها شكرًا إنك شايفة فيا فنانة".

تفاصيل مسلسل سابع جار



عرض مسلسل سابع جار في عام 2017، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين، أبرزهم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، شيرين، هيدي كرم، أحمد داش، سارة عبد الرحمن، نيقولا معوض، هاني عادل، هديل حسن، هناء الشوربجي، بسمة نبيل، وآخرين، والعمل من إخراج أيتن أمين وهبة يسري ونادين خان.