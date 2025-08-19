نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثلاثاء المقبل.. طرح أول أغنية من ألبوم ويجز الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرابر ويجز عبر حسابه بموقع انستجرام عن طرح أولى أغنيات ألبومه الجديد يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر ان يكشف ويجز عن عدد من أغنيات الألبوم خلال حفله المنتظر يوم 22 أغسطس ضمن فعاليات مهرجان العلمين على مسرح U-Arena، في أجواء صيفية مليئة بالحماس.

أحدث أعمال ويجز

ومن ناحية اخري، بدأ ويجز خلال الفترة الماضية التحضير لفيلم جديد، تشاركه بطولته هدى المفتي وتارا عماد، من تأليف وإخراج علي العربي، ويدور في إطار رومانسي غنائي وسيتم تقديم العمل بإنتاج ضخم، على أن يتم التصوير في مصر وخارجها.

آخر أعمال ويجز الغنائية

وقدم ويجز ومحمد حماقي أغنية جواك عالم ضمن الحملة الإعلانية للبنك الأهلي المصري في رمضان 2025، وشهد الإعلان ظهور الراحلة سعاد حسني وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان مدين، توزيع حسن الشافعي.

آخر أعمال ويجز في الدراما

وكان آخر أعمال ويجز في الدراما هو مسلسل بيبمو مع احمد مالك، وظهر خلاله بشخصية جابر وهو شاب صعيدي، يكون صداقة مع الديلر بيبمو الذي قدم دوره أحمد مالك، ودارت الأحداث في إطار من التشويق والإثارة والكوميديا، وشارك البطولة هدى المفتي، ويجز، ملك الحسيني، طه دسوقي، محمد لطفي، عباس أبو الحسن، سارة عبدالرحمن، سينتيا خليفة، حسن مالك، وأحمد بسيوني، والعمل من تأليف محمد أديب وعدد من الكتاب الشباب وإخراج عمرو سلامة.