نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور والفيديو سابقة تحدث لأول مرة لفيلم مصري.. برج المملكة يحمل أفيش فيلم درويش لعمرو يوسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مفاجئة سارة حملها برج المملكة بالسعودية للنجم المصري عمرو يوسف حيث حمل البرج أفيش فيلمه الجديد درويش وهي سابقة تحدث للمرة الأولى لأية فيلم مصري وعبر يوسف عن سعادته بهذا.

و كان النجم المصري قد احتفل

أمس بالعاصمة السعودية الرياض بالعرض الخاص للفيلم هناك، الفيلم كان قد بدأ عرضه تجاريا في مصر يوم ١٣ من أغسطس الجاري وتجاوزت إيراداته حاجز ال١٥ مليون ملايين جنيه في أول ستة أيام من عرضه تجاريا في مصر.



وتبدا العروض التجارية للفيلم بالخليج يوم ٢٨ من أغسطس الجاري.



وكان النجم عمرو يوسف قد احتفل بالعرض الخاص لفيلمه وسط حضور لكوكبة من نجوم الفن والاعلام والثقافة أمس الاثنين بسينما فوكس بمول مصر.

ويلعب عمرو في الفيلم دور محتال يوقع ضحاياه في أزمات مختلفة ويتحول لبطل شعبي بالصدفة.

الفيلم ينتمي لنوعية افلام الإثارة والتشويق في إطار كوميدي، ويشارك في درويش عدد من النجوم منهم دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال.

فيلم "درويش" من إخراج وليد الحلفاوي و إنتاج مشترك بين VOX Studios، وOne to One Productions، وFilm Clinic، وFilm Square