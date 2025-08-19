نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغيير موعد افتتاح معرض "الأبد هو الآن" إلى الفترة من 11 نوفمبر حتى 7 ديسمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مؤسسة آرت دي إيجيبت التابعة لكالتشرفيتور عن تغيير موعد النسخة الخامسة من معرضها الفني الدولي السنوي "الابد هو الان" ليُقام في الفترة من ١١ نوفمبر حتى ٧ ديسمبر ٢٠٢٥.

جاء هذا القرار تماشيًا مع الافتتاح الرسمي المرتقب للمتحف المصري الكبير. ويعكس هذا التغيير التزام آرت دي إيجيبت بدعم الرؤية الوطنية لمصر وتعزيز التعاون مع المؤسسات الثقافية.

سيوفر هذا الموعد الجديد للجمهور والفنانين والضيوف الدوليين فرصة فريدة لخوض تجربة افتتاح المتحف الأكثر ترقبًا في العالم جنبًا إلى جنب مع الفن المعاصر عند أهرامات الجيزة، بما يخلق حوارًا بين التراث المصري الخالد والابتكار الفني العالمي.

نادين عبد الغفار توضح سبب تغيير موعد معرض الأبد هو الآن



وقالت نادين عبد الغفار، مؤسسة آرت دي إيجيبت التابعة لكالتشرفيتور:

"لقد كان معرض الابد هو الان دائمًا منصّة لربط الماضي والحاضر. ومن خلال تزامنه مع افتتاح المتحف المصري الكبير، نفخر بالمساهمة في لحظة تاريخية تُبرز ريادة مصر الثقافية على الساحة العالمية."