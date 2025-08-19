نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زينة عبد الباقي: ولد وبنت وشايب تجربة درامية ستفاجئ الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتواصل تصوير مسلسل ولد وبنت وشايب، أكدت المخرجة زينة أشرف عبد الباقي أن المسلسل يعد تحدي جديد لها خاصة أنها أول تجربة إخراجية لها في الدراما التليفزيونية، حيث كان تركيزها مسبقًا في الأعمال السينمائية من أفلام قصيرة ومؤخرا فيلمها الروائي الطويل الأول مين يصدق في 2024.

وعبرت زينة عن سعادتها بإخراج المسلسل وقالت "متحمّسة جدًا لإخراج أول مسلسل لي، خاصة أنه قصته مختلفة ومليئة بالإثارة والتشويق واللحظات الإنسانية التي ستفاجئ الجمهور، واعتبره تحدي جديد في مسيرتي الفنية".

مسلسل ولد وبنت وشايب عمل درامي جديد يجمع بين الأجيال والصراعات والتقلبات الأخلاقية التي تقدمها زينة عبد الباقي في رؤية إخراجية جديدة، وهو من إنتاج AF prodcutions على أن يُعرض حصريًا عبر منصة Watch it.

وعن تجربة العمل مع فريق وأبطال المسلسل والذي يضم كل من أشرف عبد الباقي، وانتصار، ونبيل عيسى، وليلى أحمد زاهر، وفادي السيد، ومروان المسلماني، عبرت سعادتها بالعمل مع هؤلاء الممثلين، وقالت "بطولة المسلسل تضم العديد من النجوم أصحاب الخبرة وقد تعلمت منهم الكثير، وأنا ممتنة جدًا لتعاونهم معي والحرص على تقديم العمل بأفضل صورة ممكنة، وأنا محظوظة بدعم فريق الإنتاج."



وعن موعد عرض المسلسل أضافت زينة "لا أطيق الانتظار حتى يشاهد الجميع كل الجهد والتفاني الذي وضعناه في هذا المشروع. إن شاء الله سيتمكّن المشاهدون من لمس الصدق الذي اجتهدنا كثيرًا لتحقيقه. قريبًا جدًا على منصة Watch it".