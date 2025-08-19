نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أنتى بالناس كلهم".. وليد توفيق يطرح أحدث أغانيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الفنان وليد توفيق أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "أنتى بالناس كلهم" على يوتيوب، وذلك على طريقة الفيديو كليب.

تفاصيل اغنيه "أنتى بالناس كلهم"

و اغنيه "أنتى بالناس كلهم" الأغنية من كلمات إسماعيل رأفت، وألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقى أحمد عادل.

تعاون وليد توفيق مع ندي بهجت

يقدّم وليد توفيق في الكليب الجديد مفاجأة لجمهوره بظهور الفنانة ندى بهجت، التي تشاركه بطولة العمل المصوّر، في إطار رومانسي يجمع بين الإحساس العالي والصورة الراقية.

اخر اعمال وليد توفيق

ويذكر ان وليد توفيق قد طرح مؤخرا فيديو كليب جديد لأغنية "كبرت البنوتة" من كلمات وألحان الشاعر والفنان القدير جورج خباز وتوزيع باسم منير، وتم التصوير فى القاهرة بقالب سينمائى بمشاركة النجمة اللبنانية الممثلة رولا بحسون.

كلمات أغنية كبرت البنوتة

كبرت البنوت، كبرت ست الكل

صار بدا تتجوز تتركني وتفل

ربیت بدموع العينين ربيت بالنقد وبالدين

بيجي واحد مدري منين بيخادها وبيفل

شو غنيتلا لتنام بليالي الشتوية

وعديتن عد الايام تصارت صبية

تقهقرت تعذبت سنين كرمال عيونا الحلوين

ولما صارت بالعشرين عريس الغفلة طل

تياخدها ويفل

معو الليلة رح بتروح وهيدي كل القصة

بقلك بصوتي المجروح مبروك مع غصة

بعرسك قلبي بهديكي وبطلب من الله يهنيكي

لو فيي عيوني اعطيكي تضل عليكي تطل

وجك بقلبي يضل