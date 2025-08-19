نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. سامو زين يطرح "سما صافية" آخر أغنيات ميني ألبوم "باب وخبط" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان سامو زين منذ أيام قليلة عن بوستر أغنية "سما صافية" وهي من ضمن أغنيات الميني ألبوم "باب وخبط" الذي يحمل 4 أغنيات تتنوع بين الدرامية والرومانسية.

ومن المقرر أن تطرح الأغنية غدًا عبر جميع منصات الإستماع وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والأغنية من ألحان سامو زين وعلي الخواجة.

بوستر أغنية سما صافية لـ سامو زين

وقد طرح سامو زين بوستر الألبوم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث نشر قائلًا: "البوستر الرسمي #سما_صافيه أخر أغاني الميني ألبوم ( باب وخبط ) علي جميع المنصات بتاريخ ٢٠-٨ حبايبي كل الحب لكم جميعًا علي جميع التعليقات إن شاء الله مستمرين بمحبتكم وثقتكم جمهوري الحبيب".

منشور سامو زين

نجاح كبير لـ ميني ألبوم "باب وخبط" يكسر التوقعات

ونجاح ميني ألبوم "باب وخبط" هو مختلف عن جميع النجاحات السابقة لـ سامو زين وهذا بسبب أنه قد تخطي جميع التوقعات.

وحمل "باب وخبط" مع العديد من المفاجآت التي كان يحضرها ويعمل عليها سامو زين طوال الفترة الماضية، والحقيقة أن الألبوم حمل العديد من المفاجآت ومنها عودة سامو زين للإخراج مرة أخري بعد غياب طويل دام لنحو 15 عام، ولم تتوقف مفاجأت سامو زين لجمهوره عند هذا فقط ولكن قد فاجأ سامو زين جمهوره بالشعر الأبيض كاملًا فى كليبات الميني ألبوم والكليبات الذي ظهر بها بالشعر الأبيض هي "ميتعزش" و"إنهيار" وقد أبدى الجمهور اندهاشه بهذا اللوك ومن ضمن المفاجأت أيضًا هو طرحه الأغاني على طريقة الفيديو كليب وكانت الأغنيات تحمل قصة كاملة.

وأثنى الجمهور على هذا المجهود الكبير الذي قدمه سامو زين فى هذا الميني ألبوم "باب وخبط"، وقد تبين فرحة الجمهور ومحبته للألبوم وذلك من خلال التعليقات عبر السوشيال ميديا واليوتيوب، وقد اتضح مدي اشتياق الجمهور لأغاني جديدة بصوت مطربهم المُفضل سامو زين الذي كسر جميع التوقعات فى الميني ألبوم "باب وخبط".

ويذكر أن "باب وخبط" يتكون من 4 أغنيات وتطرح منه أغنية جديدة كل يوم أربعاء وقد طُرح منه 3 أغنيات وهم "باب وخبط، ميتعزش، إنهيار" ويتبقي أغنية "سما صافية" التي من المتوقع أن تحقق نجاحًا كبيرًا مثل الأغاني السابقة.