نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق بوستر فيلم جوازة في جنازة بطولة نيللي كريم وشريف سلامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف صناع فيلم جوازة فى جنازة للمخرجة أميرة دياب عن البوستر الدعائى الأول للفيلم، والعمل من نيللي كريم وشريف سلامة.

موعد عرض فيلم جوازة فى جنازة

ومن المقرر عرض فيلم جوازة فى جنازة يوم 10 سبتمبر بدور العرض المصرية و25 سبتمبر بدور العرض فى مختلف أنحاء الوطن العربى.

قصة فيلم جوازة فى جنازة

وتدور أحداث فيلم جوازة فى جنازة فى إطار كوميدى تشويقى ملىء بالمفارقات، ويعد الفيلم ثالث أعمال نيللي كريم وشريف سلامة سويا بعد مشاركتهم في فيلم "هابي بيرث داي" ومسلسل "فاتن أمل حربي".

ابطال فيلم جوازة فى جنازة

ويضمّ كوكبة من الفنانين من بينهم: نيللي كريم وشريف سلامة، النجمة لبلبة والفنان اللبناني عادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وغيرهم من النجوم.

أحدث أعمال نيللي كريم وشريف سلامه

ومن ناحية اخري، عادت نيللي كريم للتعاون مع الفنان شريف سلامة في عمل فني جديد بعنوان "هابي بيرزداي"، وتُجسد نيللي كريم دور أم مطلقة تواجه تحديات عديدة، بينما يلعب شريف سلامة دور طليقها، مما يعيد تقديمهما كثنائي درامي بعد تجربتهما السابقة الناجحة.

آخر أعمال نيللي كريم

وكان آخر أعمال نيللي كريم مشاركتها في دراما رمضان 2025 بمسلسل "إخواتي"، ويشاركها في البطولة روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير.