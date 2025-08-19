الرياض - كتبت رنا صلاح - يواصل فيلم "درويش" حصد النجاح الجماهيري في العروض الخاصة التي انطلقت مؤخرًا في عدد من العواصم العربية، حيث احتفل أبطال وصنّاع العمل بانطلاق عروضه في المملكة العربية السعودية، بعد أن حقق حضورًا لافتًا في دور السينما المصرية.

عمرو يوسف يحتفل بجمهور درويش في السعودية والإمارات

وشهد العرض الخاص للفيلم في الرياض حضور نجوم العمل، وعلى رأسهم عمرو يوسف، ودينا الشربيني، وتارا عماد، وسط تفاعل كبير من الجمهور واهتمام إعلامي واسع.

وقد شارك عمرو يوسف متابعيه عبر خاصية "ستوري" على منصة "إنستغرام" مقطع فيديو يظهر فيه إعلان ضخم للفيلم يضيء واجهة أحد أشهر فنادق العاصمة السعودية، بينما نشرت دينا الشربيني صورة من أجواء العرض على صفحتها الرسمية، تعكس حفاوة الاستقبال.



وبعد نجاح العروض الخاصة في القاهرة ثم الرياض، يستعد فريق العمل للتوجه إلى دبي، حيث يُقام العرض الخاص الثالث للفيلم مساء الأربعاء 20 أغسطس، على أن يبدأ العرض التجاري في صالات السينما الإماراتية اعتبارًا من 28 من الشهر ذاته.



وكان الفيلم قد بدأ عرضه التجاري في مصر يوم 13 أغسطس، وحقق خلال أول أربعة أيام فقط إيرادات تجاوزت 10 ملايين جنيه، ما يعكس الإقبال الجماهيري الكبير على العمل، ويؤكد مكانته كأحد أبرز الإنتاجات السينمائية لهذا الموسم.



وتدور أحداث "درويش" حول شخصية محتال محترف، يجسدها النجم عمرو يوسف، تتغير حياته بشكل غير متوقع ليصبح بطلًا شعبيًا بالصدفة، وسط سلسلة من المواقف المشوقة والمفاجآت.

ويشارك في البطولة إلى جانب يوسف كل من دينا الشربيني، ومصطفى غريب، وتارا عماد، ومحمد شاهين، وخالد كمال، ونخبة من النجوم.