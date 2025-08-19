الرياض - كتبت رنا صلاح - نفت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن بيع منزل "العندليب الأسمر" إلى ملياردير مصري يُدعى أحمد عيسى، مؤكدة أن هذا الاسم لا وجود له على أرض الواقع، وأنه مجرد اختلاق من صانع محتوى استخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تركيب الصوت والدوبلاج، بهدف إثارة أسرة عبد الحليم تنفي بيع منزل العندليب لمليارديرالجدل وتحقيق انتشار واسع على منصات مثل "تيك توك" و"فيس بوك".

أسرة عبد الحليم تنفي بيع منزل العندليب لملياردير

وفي بيان رسمي صدر عن الأسرة، شددت على أن المنزل، بما يحتويه من مقتنيات شخصية للفنان الراحل، هو ملك أصيل لها، ومسجل رسميًا في الشهر العقاري باسم السيدة الراحلة زينب الشناوي، والدة أفراد الأسرة، وأن عقد الميراث موثق باسم أبنائها محمد وعبد الله ونور الشناوي، ما يدحض أي ادعاءات بشأن تغيير ملكيته أو بيعه.



وأكدت الأسرة أن بيت "العندليب" سيظل مفتوحًا أمام جمهوره ومحبيه من داخل مصر وخارجها، تنفيذًا لوصيته وتخليدًا لذكراه، مشيرة إلى أن تكاليف الصيانة والتشغيل تُغطى بالكامل من قبلها، دون قبول أي مقابل مادي أو إكراميات للعاملين، ومن دون تلقي أي تبرعات من جهات خارجية.



وفي رد حازم على ما وصفته بـ"الشائعات المغرضة"، أعلنت الأسرة أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد صانع الفيديو المضلل، وكل من أساء إليها عبر التعليقات أو ساهم في تداول الأكاذيب، موضحة أن الفيديو الأصلي سُرق من صفحة أحد أصدقاء الأسرة، ثم جرى التلاعب به باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتركيب صوت مزيف، ما دفعها لتقديم بلاغات رسمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الصفحات المتورطة.



واختتمت الأسرة بيانها برسالة إلى جمهور عبد الحليم حافظ، دعتهم فيها إلى عدم الانسياق وراء محاولات "صناعة شهرة زائفة"، مؤكدة أن الباب سيظل مفتوحًا أمام كل من يرغب في طرح استفسار يتعلق بالفنان الراحل أو منزله، عبر الصفحة الرسمية