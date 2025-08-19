الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، المعروفة بلقب "شمس الأغنية اللبنانية"، عن خطوتها الفنية المقبلة، حيث تستعد لإحياء حفل غنائي ضخم على مسرح أوبرا دبي يوم 30 سبتمبر المقبل، في إطار سلسلة حفلاتها التي تواصل من خلالها تأكيد حضورها الفني المتجدد في الساحة العربية.

نجوى كرم تكشف عن خطوتها الفنية المقبلة

ونشرت نجوى كرم مقطع فيديو تشويقيًا عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، ظهرت فيه بصوتها معلنة موعد الحفل، وأرفقت الفيديو بتعليق قالت فيه: "الخطوة القادمة أوبرا دبي"، ما أشعل حماس جمهورها الذي تفاعل بكثافة مع المنشور، معبرًا عن ترقبه لهذه الأمسية الفنية المنتظرة.



ومن المتوقع أن تقدم نجوى خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها التي تجمع بين الكلاسيكيات الطربية الخالدة والأعمال الحديثة التي لاقت رواجًا واسعًا بين محبيها، في أمسية يُرتقب أن تكون مزيجًا من الحنين والتجديد.



ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من الإصدارات الفنية التي تؤكد استمرار نجوى كرم في تقديم أعمال متميزة، حيث طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "يلعن البعد" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان إيفان نصوح، وتوزيع هادي شرارة، وميكس وماستر إيلي بربر، فيما تولى إخراج الكليب كرم نقولا كرم.

وقد لاقت الأغنية تفاعلًا ملحوظًا منذ صدورها، لما تحمله من طابع طربي ممزوج بلمسة عصرية.



وفي خطوة أخرى بارزة، أطلقت نجوى كرم ألبومها الجديد بعنوان "حالة طوارئ"، والذي يضم ثماني أغنيات تتنوع بين اللهجتين اللبنانية والمصرية، وتمزج بين الطابع الرومانسي والإيقاعات الحديثة، ما جعله عملًا فنيًا متكاملًا يسعى إلى إرضاء مختلف الأذواق في العالم العربي.



وتواصل نجوى كرم من خلال هذه الأعمال ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الغناء العربي، محافظةً على خطها الفني الأصيل، ومواكبةً للتطورات الموسيقية التي تهم جمهورها المتنوع.