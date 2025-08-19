نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموزع إسلام ساسو.. أزمة لحن بنت الجيران لن تتكرر وكان درس البدايات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد الموزع الموسيقي إسلام ساسو، لأول مرة عن أزمة لحن الأغنية الشهيرة مهرجان بنت الجيران بسبب التشابه بألحان أغنية حاجة مستخبية للفنان محمد حماقي وذلك خلال استضافته في برنامج كوبليه مع الإعلامي أحمد عز الدين عبر "لقطات".



وأكد ساسو أن هذا الخطأ في البدايات تم تداركه فيما بعد وكان درس لم ولن يتكرر خصوصا لغياب فكرة الألحان بعض الشيء في عالم المهرجانات قبل تطويره الآن بشكل أفضل.

وتحدث ساسو عن بداية مشواره مع مغني المهرجانات حسن شاكوش، مؤكدًا أن أول تعاون بينهما كان منذ أكثر من 12 عام من خلال أغنية "صاحب جبان"، قبل أن يحققا نجاحًا مدويًا مع أغنية "بنت الجيران" التي تصدرت منصات الاستماع واعتبرها ساسو نقطة انطلاقه الحقيقية.

وأضاف ساسو أن علاقته بشاكوش مستمرة منذ سنوات طويلة، قائلًا: "سبحان الله ربنا جعل أول شغل بيني وبين حسن ينجح ويكون سبب خير علينا، وبعدها عملنا مع بعض (أنا شبح المجرة)، (يا بنت قلبي)، (أنا قلبي داب)، و(بسكوتاية مقرمشة) و(حبيبتي)".

تحدث ساسو عن الخلافات المتكررة بين المطربين عمر كمال وحسن شاكوش، مؤكدًا أن علاقتهما قائمة على الود لكن "ساعات بيزعلوا من بعض".

وأضاف ساسو: "عمر كمال وحسن شاكوش الاتنين طيبين، بس ساعات بيختلفوا، وأنا بحاول دايمًا أصلّح بينهم، لأني بحبهم الاتنين وعايزهم يفضلوا مع بعض".

وأشار إلى أن خلافاتهم لا تدوم طويلًا وغالبًا ما يتم احتواؤها سريعًا، مشددًا على أنه يرفض الانحياز لطرف على حساب الآخر، وأن نجاحهم الأكبر تحقق عندما تعاونوا سويًا.