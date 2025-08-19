نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور العرض الخاص لدرويش في الرياض بحضور عمرو يوسف والفيلم تجاوز ١٠ ملايين جنيه في أربعة أيام عرض بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأ منذ قليل بالعاصمة السعودية الرياض العرض الخاص لفيلم درويش بحضور بطله النجم عمرو يوسف و النجمات دينا الشربيني وتارا عماد.



ويقام العرض الخاص الثالث له بدولة الإمارات العربية المتحدة في دبي يوم ٢٠ من أغسطس الجاري تمهيدا لعرضه تجاريا هناك يوم ٢٨ من أغسطس الجاري.



الفيلم كان قد بدأ عرضه تجاريا في مصر يوم ١٣ من أغسطس الجاري وتجاوزت إيراداته حاجز العشرة ملايين جنيه في أول أربعة أيام.

كان العرض الخاص الأول للفيلم قد أقيم منذ اسبوع بسينما فوكس بمول مصر.



ويلعب عمرو في الفيلم دور محتال يوقع ضحاياه في أزمات مختلفة ويتحول لبطل شعبي بالصدفة.



الفيلم ينتمي لنوعية افلام الإثارة والتشويق في إطار كوميدي ويشارك في درويش عدد من النجوم منهم دينا الشربيني، وتارا عماد،و مصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال.

فيلم "درويش" من إخراج وليد الحلفاوي و إنتاج مشترك بين، وOne to One Productions، وFilmClinic، وFilm Square.VOX Studios