نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال ينطلق في فبراير المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافقت اللجنة العليا للمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة على إنطلاق الدورة الأولى لمهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال، في الفترة من 9 إلى 14 فبراير المقبل، حيث سيكون المهرجان الأول من نوعه في إحدى محافظات الدلتا.



وقالت أميرة عاطف مؤسسة ورئيسة المهرجان، إن فكرة مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال، تعتمد في الأساس على نشر الثقافة السينمائية لدى الأطفال في محافظة الدقهلية، حيث تعتبر من أكثر المحافظات التي قدمت لمصر العديد من الرموز في الفن والثقافة، فضلا عن تنمية وإكتشاف المواهب من الأطفال في شتى ربوع المحافظة، موضحة أن فعاليات المهرجان ستتضمن برامج للأفلام التي تناقش قضايا الأطفال، وتعبر عن أحلامهم ومشاكلهم، إضافة إلى ورش تدريب للأطفال على فنون السينما المختلفة.



وأشارت أميرة عاطف إلى أن المهرجان سيكون مركزا للإشعاع السينمائي في محافظة الدقهلية، والمحافظات المجاورة، خاصة أن من ضمن أهدافه الوصول إلى الطبقات المهمشة المحرومة من متابعة الفن السينمائي سواء في قرى الدقهلية أو دور رعاية الأيتام بالمحافظة، مؤكدة أن جميع عروض وفعاليات المهرجان ستكون متاحة للجمهور بالمجان.



وأوضحت مؤسسة ورئيسة المهرجان، أن محافظة الدقهلية تولي إهتماما كبيرا بالمهرجان، ووعدت بتذليل كافة العقبات من أجل أن يخرج إلى النور بالشكل الذي يليق بتاريخ المحافظة، مشددة على أن مدينة المنصورة تمتلك الكوادر البشرية والمقومات اللوجستية اللازمة لإقامة مهرجان سينمائي.



وأشارت إلى أن المحافظ اللواء طارق مرزوق ونائبه الدكتور أحمد العدل حريصان على نجاح المهرجان وأن تكون فعالياته متسقة مع العمق الحضاري للمحافظة باعتبارها من أهم محافظات مصر التي ساهمت " ولاتزال " في نهضة مصر التنموية والعلمية والثقافية والفنية.

وتعقد الدورة الأولى لمهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال برعاية وزارة الثقافة ومحافظة الدقهلية ونقابة السينمائيين.



يذكر أن محافظة الدقهلية قدمت للحياة الثقافية والفنية العديد من الرموز، مثل سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، والفنان عادل إمام، والفنان يحيى الفخراني، والمخرج حسن الإمام، والشعراء نجيب سرور وكامل الشناوي ومأمون الشناوي، والموسيقار رياض السنباطي، والكتاب نعمان عاشور وسعد الدين وهبة ومحمد حسين هكيل، ورائد الفن الشعبي زكريا الحجاوي، وأستاذ الجيل أحمد لطفي السيد.